شكرا لبحثكم عن خبر رشاد العليمي يستقبل وزير الدفاع السعودي .. لماذا ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور جميع أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وخلال اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، واعضاء المجلس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لليمن وشعبه الأمن والاستقرار. كما هنأ سموه فخامة الرئيس، وأعضاء المجلس بمناسبة ذكرى يوم الوحدة اليمنية.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، تحياته وأعضاء المجلس إلى قيادة المملكة، متمنيا لها وللشعب السعودي الشقيق كل التقدم والرخاء.

كما هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، بنجاح "قمة جدة" العربية، والقرارات الايجابية التي تمخضت عنها دعما للشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق بالدور السعودي الرائد لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الكلمة، وحماية وتماسك المنظومة العربية، ومؤسساتها الوطنية.

وثمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس عاليا مواقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب واحلال السلام، وتدخلاتها الانسانية السخية في مختلف المجالات.

من جانبه أكد وزير الدفاع السعودي استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي في كافة المجالات، إضافة إلى دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، يحقق السلام والنماء لليمن.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الاوضاع على الساحة اليمنية، وسبل دعم الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، والجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا، ودوليا.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وعن الجانب السعودي سفير المملكة لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.