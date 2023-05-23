شكرا لبحثكم عن خبر أميرة سعودية تتلقى صدمة من معلمة بعدما وجهت لها سؤالًا يتعلق بمهنتها!.. فيديو والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تحدثت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود ، عن تعرضها لصدمة من إجابة إحدى المعلمات، بعدما وجهت لها سؤالًا طبيعيًا يتعلق بمهنتها .
جاء ذلك، خلال حديثها لبرنامج يا هلا، المذاع على قناة روتانا خليجية، عن عدم تطبيق نظام الدمج في بعض المدارس بالمملكة بشكل صحيح ، لعدم وجود تثقيف.
وقالت الأميرة نوف: صدمتني معلمة برأيها في الدمج حيث ذكرت: ” أنا عندي الدمج ولكن ما أنصح فيه لأنه فاشل”.
وأضافت: فأجبتها “إذا كنتي أنتي معلمة وتقولي فاشل، فالفشل مو فيه أنتي اللي فاشلة والمدرسة نفسها فاشلة ” ، ووضحت ” لأنه عندما أتوا بالدمج عليهم ، لم يقوموا بالتثقيف ” .
وتابعت: يجب تثقيف جميع المدرسة وأبدأ من الحارس والطالب والمدير، واشرحلهم شو معنى الإعاقة.
يذكر أن الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، هي رئيسة مجلس ادارة جمعية لأجلهم ، ورئيسة مجلس ادارة مركز فريق التاهيل الدولي، وحاصلة على جائزة الأميرة نورة، للتميز الإنساني في مجال الدراسات الإنسانية.
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