إب..وفاة شاب بعد أيام من إصابته بطلقات نارية من عناصر حوثية بمديرية العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب متأثر بإصابته جراء تعرضه لطلقات نارية من قبل عناصر حوثية، استهدفته قبل أيام بمحافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر خاصة لـ "يمن شباب نت"، إن الشاب "رياض أمين عبدالواحد الشهاري"، من أبناء مديرية العدين (غرب إب)، توفي أمس الاثنين، جراء مضاعفات إصابته التي تعرض لها قبل خمسة أيام من قبل عناصر المليشيا بإدارة أمن العدين.



وأضافت المصادر المقربة من الضحية، أن عناصر المليشيا في إدارة أمن العدين، حاولت اختطاف "الشهاري" قبل خمسة أيام وحينما رفض الصعود للطقم أطلقوا عليه النار ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في بطنه تسببت بجروح خطيرة ونقل على إثرها إلى المستشفى وأجريت له عمليات جراحية، غير أنه فارق الحياة أمس الاثنين، متأثرا بإصابته.



وأوضحت المصادر أن المليشيا سبق وأن اختطفت الشهاري، قبل أسبوعين، ضمن حملة مستمرة ضد أبناء المنطقة، اختطفت على إثرها العشرات، ولم تفرج عنه إلا بعد دفع فدية مالية رغم عدم اثبات أي تهمة عليه.



ودعت المصادر قيادة المليشيا إلى تقديم الجُناة للمحاسبة وإنزال القصاص بهم جراء جريمتهم البشعة، مهددين بالتصعيد حال تم التستر على القتلة أو حمايتهم.



وخلال الأسابيع الماضية، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، حملات انتهاكات واسعة في عدة قرى بمديرية العدين بذريعة البحث عن عناصر مطلوبة، اختطفت خلالها العشرات في حملة لاتزال مستمرة حتى الآن.

