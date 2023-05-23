إصابة 8 جنود من قوات الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة بطقم عسكري في شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثمانية جنود من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة بعربة عسكرية غرب محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "عبوة ناسفة انفجرت، بطقم عسكري لقوات دفاع شبوة للتابعة للمجلس الانتقالي في مفرق الروضة بمديرية بيحان"، مشيرا إلى أن العبوة كانت مزروعة بدارجة نارية أثناء مرور الطقم.



وأضاف أن الانفجار أدى إلى إصابة ثمانية جنود من قوات اللواء السادس دفاع شبوة، وتم نقلهم إلى مستشفى عسيلان لتلقي العلاج، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

في السياق، أصيب أركان اللواء الأول دفاع شبوة المقدم احمد السليماني صباح اليوم، في هجوم بطائرة مسيرة، في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد.



وأدانت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة خلال اجتماع لها برئاسة المحافظ عوض ابن الوزير، حادثة استهداف السليماني، بطائرة مسيرة أصيب على أثرها بجروح طفيفة.



وأكدت اللجنة أن مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية لن تثني القيادات والوحدات العسكرية والأمنية من القيام بمهامها وواجباتها في حفظ أمن واستقرار المحافظة والتصدي بحزم وقوة لمن تسول له نفسه المساس بذلك.



وناقش الاجتماع، الأوضاع الأمنية ونتائج الحملة الأمنية في حظر حمل السلاح داخل وضرورة استمرار العمل في هذه الحملة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم حمل السلاح بين منتسبي الوحدات الأمنية والعسكرية لما لذلك من نتائج هامة في حفظ أمن واستقرار المحافظة.



وبحسب البيان فإن ابن الوزير جدد حرص قيادة المحافظة على استمرار دعمها واهتمامها بالوحدات الأمنية وتذليل الصعوبات التي تواجهها والاهتمام بأوضاع وهموم منتسبيها.



ودعا المحافظ المواطنين إلى القيام بواجبهم في دعم ومساندة إخوانهم في الوحدات العسكرية والأمنية وتمكينهم من القيام بمهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة وتفويت الفرصة أمام أدوات الإرهاب والتصدي بحزم وقوة لمخططاتهم الإجرامية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مديريات محافظة شبوة انفلاتاً أمنياً منذ سيطرة قوات الانتقالي المدعومة إمارتيا على المحافظة في أغسطس من العام الماضي.

