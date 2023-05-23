تحالف شباب الأحزاب بتعز ينظم حفلًا فنياً وخطابياً بالذكرى الـ33 للوحدة اليمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم تحالف شباب الأحزاب السياسية بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء حفلًا فنياً وخطابياً بالذكرى الـ33 لتحقيق الوحدة اليمنية 22 مايو.



وتخلل الحفل الذي حضره قيادات من السلطة المحلية والأمنية والعسكرية، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الشخصيات الاجتماعية، العديد من الفقرات الفنية والوطنية الماتعة، والفلكلور الشعبي.



وفي كلمة تحالف شباب الأحزاب زفت "أطلال راجح"، فيها أسمى وأرق آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة لجماهير الشعب اليمني وللقيادة السياسية وإلى القوات المسلحة الشجاعة، المرابطين في ثغور ومتارس الدفاع عن الجمهورية وحرية الشعب وكرامته.



وقالت راجح، إن الوحدة اليمنية هي الحدث الإيجابي الأبرز في تاريخنا العربي المعاصر، والتي جاءت خلاصة لمسيرة طويلة من النضال الوطني اليمني وهي ثمرة وعي سياسي وثقافي واجتماعي وإنساني هندسه وبناه اليمنيون لبنة لبنة، حتى تجلى في أبهى صوره في ال 22مايو من العام 1990م.



من جانبه أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على أهمية المرحلة التي يمر بها وطننا الحبيب، والتي تستدعي وحدة الصف الجمهوري والمزيد من التلاحم والألفة بين أبناء الوطن لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة.



وأشار إلى أهمية الوحدة اليمنية فهي مصدر قوتنا، والتي شكلت ميلاد الوطن بعد التمزق والتشرذم الذي اصابه في زمن السلطنات والمَلَكية المقيتة حينذاك.



وأوضح المخلافي أن الشعوب لا تختلف على وحدة أوطانها، لأن الأوطان مصونة وقوية بوحدتها، لكنهم يختلفون ويتحاورون من أجل إيجاد نظام حكم صالح وعادل يحكم الوطن المعافى بوحدته ونظام يمثل الجميع، يختاره الشعب ويرسخ المؤسسية ويحقق العدالة.



وأشار وكيل أول محافظة تعز، إلى أن هذا ما يسير عليه مجلس القيادة الرئاسي بخطى ثابتة، ممثلا برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس حكومته.



وعبر المخلافي عن شكره وامتنانه لشباب الأحزاب السياسية تعز على إحيائهم لهذه المناسبة الوطنية العظيمة، وجهودهم الجبارة والمباركة في مناصرة العديد من القضايا المجتمعية في المحافظة.