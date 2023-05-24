شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "القوات الجنوبية" تحبط هجمات حوثية على جبهتين باليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، إحباط هجمات برية "شرسة" لمليشيات الحوثي الإرهابية على جبهتين في محافظتي لحج وأبين.

واستهدف الهجوم الأول جبهة "ثرة" شمالي محافظة أبين، فيما استهدف هجوم آخر جبهة "طور الباحة - حيفان" شمالي محافظة لحج ولم تستطيع مليشيات الحوثي تغير خطوط الاشتباك رغم المعارك العنيفة التي دارت.

وقالت القوات الجنوبية في بيان إنها صدت "هجوم لعناصر مليشيات الحوثي استهدف جبهة ثره شمال أبين عبر محاولة التسلل لاختراق مواقع المقاومة الجنوبية في خطوط التماس".

وأوضح البيان أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة الجنوبية والمليشيات الحوثية، تمكنت خلالها المقاومة من إجبار المليشيات الإرهابية على التراجع والفرار بعد تكبدها قتلى وجرحى".

وفي لحج، أكد البيان أن مليشيات الحوثي الإرهابية شنت من مواقع تمركزها في "الأشاريف" و"المنضرة" و"ذيبان" هجوم بري ومدفعي في مسعى لتغير خطوط الاشتباك.

وأشارت إلى أن مدفعية القوات الجنوبية نجحت من الرد على مصادر نيران المليشيات الإرهابية واجهضت مخططها في التقدم الميداني بالتزامن مع انتشار لقوات العمالقة في طور الباحة.

وأكدت القوات الجنوبية أنها في أتم جاهزيتها القتالية للتصدي لأي عمل عدائي تقدم عليه المليشيات في سبيل تهديد جنوب اليمن.

وصعدت مليشيات الحوثي أعمالها العدائية صوب جنوب اليمن بالهجمات البرية والإرهابية كان آخرها أمس الثلاثاء، بعد هجوم إرهابي بدراجة نارية مفخخة استهدفت قوات دفاع شبوة ما أدى إلى سقوط 8 جرحى.

وتأتي هجمات الحوثي بالتزامن مع عمليات جوية لطائرات دون طيار لتنظيم القاعدة الإرهابي استهدفت مواقع القوات الجنوبية في عمليات منسقة بين التنظيمات الإرهابية لاستنزاف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

أعمال القاعدة وتصعيد المليشيات الإرهابية المدعومة إيرانيا يهددان بعودة القتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية الإرهابية تنسف أي مساعي أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.