شكرا لبحثكم عن خبر نوال جواد تواصل نزولها الميداني وتطلع على سير اختبارات الشهادة الثانوية بمديرية البريقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - الإعلام التربوي - خالد هيثم
واصلت د.نوال جواد ، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن ، نزولها الميداني ، وتفقدها سير اختبارات الشهادة الثانوية في مديريات عدن ، والاطلاع على أداء كل أطياف عملها وتنفيذها.
الزيارة التفقدية التي رافقها فيها د. خضر بحله ، مدير إدارة التربية بمديرية البريقة ، د. منى السعيدي ، منسقة المنظمات بالمكتب ، جاء في إطار حوار مسؤول وشامل ، يذهب ليكون مساحة جامعة ، للتعرف على الأوضاع المرافقة لسير العملية الأختبارية ، والاستماع إلى الطلاب والطالبات ومعرفة اي صعوبات قد تأتي في نطاق الاسئلة او الموقع والحجرات الاختبارية ، وهو ما يتم دائما في كل الزيارات التي التزمت لها د.نوال جواد ، في المديريات الأخرى.
وكان د.خضر بجلة ،قد رحب بمدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، وشكر النزول والاقتراب مما يدور في المراكز الاختبارية ، والتعرف على واقع ما يعيشه الطلاب والطالبات ، وفقا لظروف قاسية ، تفرض نفسها واقعا صعب ، على الاستعداد والتهيئة للاختبارات في كل يوم وصباح.
وأثناء الزيارة .. تحدثت د نوال جواد ، بروح مثقفة ارتبطت بكيف يكون الحديث في هكذا ممرات ومواعيد ومحطات.. حيث منحت الطالبات في مجمع الشعب ، كم من الكلمات ذات الصلة ، بالإيمان بقدراتهن وهن ينهين ، محطة في العمر هي الاجمل ، وتفتح أبواب الذهاب الى منعرج جديد ، بعد تحقيق النجاح في شهادة الثانوية.
وعبرت عن سعادة بالغة ، بالاقتراب والتواجد في حجرات الاختبارات النهائية والاستماع إلى أي مشاكل ، تربط بمنظومة العمل ، او الاسئلة التي قد تحمل في بعض الأوقات ، اشياء بعيدة عن المقرر.
واكدت أن كل اللجان التي شكلت في المحافظة والمديريات ، وجدت لتهيئة الظروف بحسب المتاح ، لإنجاز مهمة الاختبارات
وتمنت في ختام حديثها للطالبات وكل المتقدمين في مديرية البريقة ، النجاح والتوفق ..وشكرت كل الجهود التي تبذل ، لتسيير العملية الأختبارية التي تقترب من نهاية أسبوعها الثاني
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