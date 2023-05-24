شكرا لبحثكم عن خبر ماس كهربائي يودي بحياة شاب في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى عامل بمديرية الظهار في محافظة إب، نتيجة ماس كهربائي أدى إلى مصرعه على الفور.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب أسامة هزاع توفي إثر صعقة كهربائية في سوق القات بمديرية الظهار، بسبب انخفاض الأسلاك.

وأوضحت المصادر أن الشاب كان على متن شاحنة تحمل طاولة "حديد" فاعترضها سلك الكهرباء، وحاول الشاب رفعه بهدف مرور الشاحنة، ليتعرض لصعقة كهربائية أنهت حياته على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأمنية التابعة للمليشيات الحوثية أقدمت على سجن مالك الطاولة، متجاهلة محطة الكهرباء المسؤلة عن الحادث.

وحذرت المصادر من التعامل مع أسلاك الكهرباء المكشوفة خصوصًا في ظل الأمطار التي تشهدها البلاد.