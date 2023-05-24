صنعاء تستغني عن غاز مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي في صنعاء استغنائها عن الغاز المنزلي الواصل من محافظة مارب.

وقالت مصادر عاملة في شركة صافر النفطية لصحيفة "عدن الغد" ان الجماعة في صنعاء أوقفت عمليات الاستيراد للغاز من مأرب.

وباتت الجماعة تستورد الغاز المنزلي عبر ميناء الحديدة .

ويمثل هذا الاستغناء ضربة قوية لموارد الحكومة الشرعية في المناطق المحررة .

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