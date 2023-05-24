شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان الأوروبي يصوت لتسريع تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي في لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية، اليوم، مسودة موقف بشأن القواعد الجديدة لتسريع تجميد الأصول والمصادرة وإغلاق الثغرات بأغلبية 50 صوتًا مؤيدًا و1 ضد وامتناع 4 عن التصويت.

ومن شأن التشريع الجديد، مصادرة الأصول الإجرامية وضمان عمليات تجميد سريعة وفعالة في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتعويض أسرع للضحايا.

واقترح أعضاء البرلمان الأوروبي تضمين الاتجار غير المشروع بالمواد النووية، والجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والاستيلاء غير القانوني على الطائرات والسفن، والتخريب.

