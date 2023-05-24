أبين.. إحباط محاولة تسلل حوثية في جبهة ثره

المنامة - ياسر ابراهيم - أحبطت القوات الحكومية، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة ثره شمال شرق محافظة أبين (جنوبي اليمن).



وقال المركز الإعلامي لجبهة ثره، إن عناصر من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع التماس في الجبهة، مساء أمس الثلاثاء.



وأضاف في بيان، أن اشتباكات اندلعت على إثر ذلك بين الجانبين استخدمت فهيا الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



وأوضح أن القوات الحكومية، أحبطت محاولات تسلل المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، وأوقعت خسائر بشرية في صفوفها.



وأشار البيان إلى أن الجبهة تشهد بشكل دائم محاولات تسلل حوثية، فضلا عن عمليات القنص والتحليق المستمر للطيران المُسيّر.