تقرير رسمي: وفاة وإصابة 24 نازحاً بمأرب جراء الحرائق منذ مطلع العام الجاري

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية رسمية حديثة، عن وفاة وإصابة 24 نازحًا بينهم أطفال في حوادث حريق شهدتها مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (شرقي اليمن)، منذ مطلع العام الجاري.



وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب (حكومية)، في تقرير لها، إن 6 أشخاص قضوا في حوادث حريق في مخيمات النزوح بمأرب، فيما أصيب 18 آخرين، منذ مطلع العام الجاري.



وأضافت أن مخيمات النزوح بالمحافظة شهدت 71 حريقاً خلال الفترة تسببت باحتراق 73 شبكية و5 كنتيرات و84 خيمة.



وكانت الوحدة قالت في تقرير سابق لها، إن مخيمات النزوح في المحافظة، شهدت 282 حريقا خلال الأعوام (2020 ـ 2021 ـ 2022)، وتسببت بمقتل 25 نازحا وإصابة 42 آخرين.



وبين الفينة والأخرى تشهد مخيمات النزوح بالمحافظة ـ غالبيتها من القش والخيام ـ حرائق تؤدي إلى سقوط ضحايا وسط مطالبات مستمرة للمنظمات الأممية بالمساهمة في توفير مساكن مأوى بديلة وآمنه.



وتضم مأرب أكثر من مليونين ومائتي ألف نازح وفقا للإحصاءات الحكومية، فروا من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي ويسكنون في المدينة وعشرات المخيمات المنتشرة في محيطها.

