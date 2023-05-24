شكرا لبحثكم عن خبر شكاوي لأبناء كريتر من تعثر مشاريع الرصف منذ اشهر ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يشكو اهالي كريتر من كثرة الحفريات المنتشرة بشوارعها الرئيسية. ويقول الاهالي ان شارع البنوك تحول الى ساحة حفريات منذ اشهر. وقالوا ان الطريق بين ساحة البنوك وملعب الحبيشي مليئة بالحفر ومحطمة. واشاروا الى ان مشاريع الرصف تعثرت منذ اشهر.

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