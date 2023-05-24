شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يزور اللواء ناصر منصور هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض :

زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المناضل الوطني الكبير اللواء ناصر منصور هادي، للاطمئنان على صحته

بعد اجراء عملية جراحية ناجحة من مضاعفات اعتداءات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وخلال الزيارة التي حضرها مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، جدد فخامة الرئيس التهنئة للواء ناصر هادي بالحرية، ولم شمله بعائلته، بعد سنوات من الاخفاء والتغييب في سجون المليشيات الحوثية.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالصمود الاسطوري للقائد الكبير ورفاقه المناضلين في وجه الآلة القمعية الحوثية، وتعنتها في الافراج عنه بموجب قرار مجلس الامن الدولي 2216 الصادر قبل تسع سنوات.

واكد فخامة الرئيس، حرص الدولة على تقديم كل الرعاية والدعم للواء ناصر منصور هادي وكافة ابنائها المفرج عنهم من سجون المليشيات، كما جدد التزام المجلس والحكومة بعدم ادخار اي جهد للافراج عن باقي المحتجزين تعسفا لدى المليشيات بمن فيهم المناضل محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الامن الدولي