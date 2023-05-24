شكرا لبحثكم عن خبر منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت تعقد اجتماعًا موسعًا للجان القيادية والشخصيات الاجتماعية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
المكلا| 24 مايو 2024م | محمد حقص.
عقدت منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت، مساء اليوم بمدينة المكلا، اجتماعًا موسعًا للجان القيادية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت، بحضور الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف.
وفي الاجتماع أعرب سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد عن سعادتهم لزيارة الأمين العام للحزب إلى محافظة حضرموت، مرحبًا بالحضور من جميع مديريات المحافظة.
واستعرض الأمين العام للحزب الدكتور السقاف مجريات الأمور على الساحة الوطنية وأبرز تطورات المشهد السياسي وحالة اللادولة، وقراءة عامة لما آلت عليه الأوضاع المحلية.
وتطرق الحضور إلى آلية تطوير العمل الحزبي وتقدمه ووضوح السياسة تجاه القضية الجنوبية وموقف الحزب المواكب لها منذ انطلاق مسار تصحيح الوحدة اليمنية التي باءت بالفشل وصولًا الى تأييد حق تقرير المصير المتفق عليه في الاجتماع الوطني الكونفرنس المنعقد في عام 2014م.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت تعقد اجتماعًا موسعًا للجان القيادية والشخصيات الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.