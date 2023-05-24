منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت تعقد اجتماعًا موسعًا للجان القيادية والشخصيات الاجتماعية

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يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا| 24 مايو 2024م | محمد حقص.

عقدت منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت، مساء اليوم بمدينة المكلا، اجتماعًا موسعًا للجان القيادية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة حضرموت، بحضور الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف.

وفي الاجتماع أعرب سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد عن سعادتهم لزيارة الأمين العام للحزب إلى محافظة حضرموت، مرحبًا بالحضور من جميع مديريات المحافظة.

واستعرض الأمين العام للحزب الدكتور السقاف مجريات الأمور على الساحة الوطنية وأبرز تطورات المشهد السياسي وحالة اللادولة، وقراءة عامة لما آلت عليه الأوضاع المحلية.

وتطرق الحضور إلى آلية تطوير العمل الحزبي وتقدمه ووضوح السياسة تجاه القضية الجنوبية وموقف الحزب المواكب لها منذ انطلاق مسار تصحيح الوحدة اليمنية التي باءت بالفشل وصولًا الى تأييد حق تقرير المصير المتفق عليه في الاجتماع الوطني الكونفرنس المنعقد في عام 2014م.