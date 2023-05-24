شكرا لبحثكم عن خبر الوزير السقطري يطلع على سير النشاط السمكي والصناعي بمصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ك

الشحر | إعلام الوزارة

اطلع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري، صباح الأربعاء، رفقة الأمين العام لمحافظة حضرموت الأستاذ صالح العمقي، ووكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، على سير النشاط السمكي والصناعي بمصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمدينة الشحر، وآلية العمل فيه باعتباره أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في مجال تطوير الصناعة السمكية في الوطن.

وخلال الزيارة استمع الوزير السقطري من رئيس مجلس الادارة الأستاذ سالم احمد باقازي، ونائبه الأستاذ أسامة البكري، والمدير العام الأستاذ محمد الفاتش، على مراحل إنتاج وتعليب الأسماك، والقدرة الاستيعابية للثلاجات المركزية المقدرة بـ 4200 طن، ومصانع طحن المخلفات لإنتاج مسحوق وزيت الأسماك الذي يعالج 55 طن يومياً، وينتج 13.5 طن من مسحوق الأسماك و 2.75 طن من الزيت أوميقا3 ، والثلج المجروش،والمحطة الكهربائية، والمنشآت الغذائية والخدمية بالمصنع، وتجهيزات أقسام التعليب والتصنيع التي تعمل بأحدث الأنظمة الذكية وتقع على مساحة إجمالية 7.516 متر مربع بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن من الأسماك بمعدل 300 ألف علبة تونا يومياً.

و أشاد اللواء السقطري بمستوى التجهيزات الحديثة والمتكاملة لمصنع الوطنية، مع إستيفاء متطلبات الجودة والسلامة في الصناعات السمكية، بما يؤهل المصنع للمنافسة في الأسواق العالمية، وبذلك يساهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي للوطن وتحقيق الأمن الغذائي والارتقاء بالصناعة الوطنية، وتوفير فرص عمل وظيفية للمواطنين والخريجين وإكسابهم الخبرات اللازمة، بما في ذلك المرأة التي يشكل تواجدها بداخل المصنع ما نسبته 50% من العمالة، وأيضاً خدمة الصيادين في عموم محافظة حضرموت.

رافق وزير الزراعة والري والثروة السمكية في زيارته للمصنع كلاً من المهندس يسلم بابلغوم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي، والاستاذ عادل باعكابة المدير العام لمديرية الشحر، والمهندس محمد بن اسحاق مدير هيئة المصائد بمديرية الشحر.