رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل سفير المملكة المتحدة

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يزيد بن سلمان - شبوة -

الرياض :

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم.

وتطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود الاقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الانسانية، والسبل والخيارات الكفيلة باحياء العملية السياسية في ظل تعنت المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بمواقف المملكة المتحدة الى جانب الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية.

وحث فخامة الرئيس المجتمع الدولي، على مضاعفة الضغوط على المليشيات الحوثية وداعميها من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لانهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي