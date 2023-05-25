الثالثة خلال أقل من أسبوعين.. وفاة فني كهرباء بعد أيام من إصابته بماس كهربائي في إب

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي فني كهرباء، بعد أيام من إصابته بماس كهربائي في محافظة إب (وسط اليمن)، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أقل من أسبوعين.



وقال مصدر في مؤسسة كهرباء إب، لـ "يمن شباب نت" إن أحد موظفي المؤسسة الفنيين، يُدعى "محمد أحمد شجاع الدين"، توفي بعد نحو أسبوع من إصابته بماس كهربائي.



وأضاف أن "شجاع الدين" أصيب في السابع عشر من مايو الجاري بماس كهربائي وهو في مهمة عملية، بمنطقة الشعاب بمديرية المشنة (شرقي مدينة إب)، ليسقط على اثرها من مكان شاهق ويصاب بجراح خطيرة.



وأشار إلى أن المهندس ظل يتلقى العلاج حتى توفي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري متأثراً بإصابته.



وهذه الحادثة الثالثة التي تشهدها المحافظة خلال أقل من أسبوعين في ظل انتشار واسع للشبكات العشوائية لخطوط نقل الكهرباء التابعة للقطاع الخاص، وغياب رقابة الجهات المعنية.

