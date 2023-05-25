اللجنة الأمنية بتعز تناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية

المنامة - ياسر ابراهيم - عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اجتماعا لها، اليوم الخميس، برئاسة وكيل أول محافظة الدكتور عبد القوي المخلافي لمناقشة الأوضاع والمستجدات الأمنية والعسكرية بالمحافظة جنوب غربي اليمن.



وضم الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري، أركان حرب محور تعز العسكري العميد عبد العزيز المجيدي وقادة الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية.



أكد المخلافي على ضرورة تكامل الجهود بين الأجهزة الأمنية والمحور العسكري لاستكمال معركة التحرير وتحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة ومحاربة كافة المظاهر وفي مقدمتها تنظيم حمل السلاح وضبط المطلوبين أمنياً وتقديمهم للعدالة.



من جانبه استعرض أركان حرب محور تعز، تقريرا عن الأوضاع العسكرية في الجبهات والتضحيات والبطولات التي يسطرها أفراد الجيش الوطني في التصدي لهجمات مستمرة للمليشيات الحوثية وتكبيدها خسائر كبيرة.



وأشار المجيدي إلى أن المليشيات مستمرة في حشودها المسلحة والقصف واستهداف الاحياء السكنية والمواقع العسكرية وعدم اكتراثها بالجهود الدولية والاقليمية لتحقيق السلام، مؤكدا أن أبطال الجيش الوطني بجاهزية كاملة للتصدي لهذه المليشيات الغادرة والإرهابية.



من جانبه استعرض مدير شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، تقريراً مفصلاً عن الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن وضبط عدد من المطلوبين، مؤكداً أهمية تعاون كافة الجهات والمؤسسات لدعم هذه الجهود لما فيه تحقيق الأمن والاستقرار .



كما شهد الاجتماع، عدد من الكلمات والمداخلات للقيادات العسكرية والأمنية ونقاشات مستفيضة تمخض عنها العديد من القرارات أبرزها تفعيل دور الحملة الأمنية، وتنظيم حمل السلاح، وضبط المطلوبين أمنيا.



وشملت القرارات إيقاف كافة الأعمال المخالفة للقانون، وضبط مرتكبيها من أي جهة كانت، وعقد اجتماع للجنة الأمنية كل أسبوعين بالإضافة الى عدد من القرارات الهامة.

