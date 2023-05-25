واشنطن: الألغام الحوثية أكبر مصدر لتهديد الحياة المدنية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الخميس، مع منظمة دولية متخصصة جهود مواجهة تهديدات الألغام الحوثية في البلاد.



وقالت الخارجية الأمريكية عبر "تويتر"، إن "ليندركينغ التقى فريق منظمة هالو تريست لبحث عملهم الحيوي في إزالة الألغام".



كما ناقش المبعوث الأمريكي مع فريق المنظمة ما يمكن القيام به لمواجهة التهديد المكثف للألغام الحوثية في اليمن.



وأكدت الخارجية الأمريكية بأن "الألغام الحوثية أكبر مصدر لتهديد الحياة المدنية في اليمن".



وفي وقت سابق اليوم، قال المرصد اليمني للألغام، إن "جماعة الحوثي قامت بزراعة عبوات مموهة على شكل حجر محشوة بمواد شديدة الانفجار".



وأوضح المرصد، أن هذه العبوات "تعمل بتقنيات متعددة حيث يمكن أن تنفجر عن طريق الدواسة أو التحكم عن بعد أو عن طريق الكاميرا الحرارية المزودة بها".



وأضاف: "بمثل هذه الخدع تم اصطياد عشرات المدنيين في مناطق مأهولة في الحديدة ومحافظات أخرى"، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها.



وكانت منظمة أبحاث التسلح في بريطانيا قالت في وقت سابق، إن مليشيا الحوثة طورت بخبرة إيرانية أصنافا مختلفة من الألغام بما فيها التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء.



وقدرت المنظمة أن زراعة اللغم الحوثي في اليمن يكلف 12 دولارا بينما يكلف نزع اللغم الواحد قرابة 300 دولار.



وتؤكد تقارير حقوقية أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران زرعت أكثر من مليوني لغم بأشكال وأحجام مختلفة على مساحات واسعة في البلاد.



وقبل أيام أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام" أنه تمكن من نزع قرابة 400 ألف لغم منذ منتصف2018 وحتى الآن.

