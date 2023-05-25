التعاون الخليجي: حريصون على وحدة واستقرار اليمن وإحلال السلام وفق المرجعيات

المنامة - ياسر ابراهيم - جدد مجلس التعاون الخليجي، الخميس، تأكيد حرصه على وحدة واستقرار اليمن ودعم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث.



جاء ذلك في حديث للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، في لقاء مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وبحث اللقاء، "تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك".



وجدد البديوي، "موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية وحرصهم على وحدة واستقرار اليمن".



كما أكد "دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبذل مزيداً من الجهود في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات التنموية ورفع المعاناة الإنسانية".



من جانبه ثمن بن مبارك، "دعم مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي، وتقديره التام لكافة المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الى الشعب اليمني".

