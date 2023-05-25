صنعاء.. مليشيا الحوثي تقتحم اجتماعا للأقلية البهائية وتخطف عددا منهم

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحمت مليشيا الحوثي الإيرانية صباح اليوم الخميس، اجتماعا سلميا للبهائيين في صنعاء وخطفت عددا منهم.



وقالت منظمة البهائيين الدولية في بلاغ، إن مليشيا الحوثة اقتحمت بعناصرها المسلحين والملثمين الاجتماع السنوي للبهائيين الذي كان ينظم عبر تطبيق الزووم وخطفوا 17 شخصا بينهم 5 نساء.



وأكدت المنظمة أن الحوثة شرعوا في اقتحام منازل البهائيين بعد اقتحام مجلسهم السنوي العام، مشيرة إلى أنها ستصدر بيانا لاحقا بشأن الاقتحام.



وتقول مليشيا الحوثي إن البهائية كفار وعملت على مصادرة أموالهم وتجارتهم ونفت العشرات منهم في السنوات الماضية.

