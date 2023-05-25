شكرا لبحثكم عن خبر تكريم وزير المالية بدرع نقابة المصارف والبنوك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرمت النقابة العامة للمصارف والبنوك والتأمينات والاعمال المالية والتجارية، اليوم الخميس، معالي وزير المالية سالم صالح بن بريك، بدرع النقابة. وقدم رئيس النقابة حامد عمر باحويرث درع الوفاء لمعالي وزير المالية سالم صالح بن بريك، في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن . واكد باحويرث ان هذا التكريم جاء تقديرا لجهود معالي الوزير في دعم عمل الانتخابات لنقابة المصارف في العاصمة عدن خاصة وبعض المحافظات الأخرى وانتخابات لفروع النقابات التي تنطوي فيها. وطالب باحويرث ببذل المزيد من الجهود لاستكمال الانتخابات النقابية في كافة الفروع والمرافق المنطوية تحت راية النقابة العامة للمصارف والبنوك والتأمينات . جرت عملية التكريم بحضور نائب رئيس نقابه الخدمات الاستاذ مياد سالم.

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