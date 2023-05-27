شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطهير الجنوب من الإرهاب.. خلية داعشية بقبضة "الحزام الأمني" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجاحات مستمرة في تطهير الجنوب من الإرهاب، توّجها إطاحة قوات الحزام الأمني بخلية داعشية إرهابية في أثناء تسللها من مناطق مليشيات الحوثي إلى المناطق المحررة في يافع بمحافظة لحج.

وقالت مصادر إعلامية وأمنية، الجمعة، إن "قوات الحزام الأمني ضبطت في بلدة وادي حطيب في مديرية لبعوس في محافظة لحج خلية داعشية تسللت من محافظة البيضاء (قلب اليمن) الخاضعة لمليشيات الحوثي".

وبحسب المصادر فإن الخلية الداعشية المضبوطة تتألف من 7 أعضاء بينهم قيادي بارز يدعى "أبي شامخ القحطاني"، وهو أجنبي لا يحمل الجنسية اليمنية.

وذكرت المصادر أن الخلية المضبوطة مؤلفة من 4 أجانب من جنسيات غير يمنية و3 يمنيين كانوا يحاولون الانتقال إلى المناطق المحررة بغرض تنفيذ تفجيرات إرهابية.

ولم تعلن الأجهزة الأمنية في اليمن بعد عن ضبط الخلية، لكن مصدرا مسؤولا أكد أنه "سيتم الكشف التفاصيل بعد استكمال التحقيقات الأولية خلال الساعات المقبلة".

وهذه ثاني خلية داعشية يتم ضبطها في اليمن خلال العام الجاري، حيث سبق أن ضبطت الداخلية اليمنية في 13 فبراير/شباط الماضي عنصرا خطرا من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في محافظة حضرموت، عقب أسابيع من ملاحقته بعد اغتياله جنديا مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة حضرموت ضبطت في يوليو/تموز 2022 قادة بارزين في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك ضمن حملة أمنية نوعية شاركت فيها وحدات أمنية وعسكرية خاصة.

وتوجت الحملة الأمنية آنذاك بضبط 4 عناصر إرهابية بينهم 2 من قيادات تنظيم داعش الإرهابية بعد أن قدموا من محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين إلى مديرية "القطن" في وادي حضرموت.