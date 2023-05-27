أهالي أسرى الحدود لدى الحوثيين يطالبون بالضغط من أجل الافراج عن أبنائهم

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ عدد من أهالي الأسرى لدى ميلشيات الحوثي، الجمعة وقفة احتجاجية تطالب بالضغط من أجل الافراج عن أبنائهم المنسيين من صفقات التبادل مع ميلشيات الحوثي.



ورفع المحتجون من أسر المختطفين من أبناء محافظة تعز، تطالب السطات السعودية الضغط على الحوثين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في السجون لديها منذ سنوات، ضمن ما يعرف بـ "أسرى كتاف" بمحافظة صعدة".



وناشد أهالي منطقة العروس في صبر، المجلس الرئاسي والحكومة والمنظمات المحلية والدولية بالوقوف إلى جانبهم في قضيتهم بالضغط من أجل الافراج عن أبنائهم.



يشار أن هناك من مئات الاسرى لدى الحوثيين في جبهات محافظة صعدة (شمال اليمن) تم أسرهم وكان يقاتلون ضمن ألوية عسكرية بالحدود بأعداد كبيرة، وتشكو أسرهم من الخذلان من قبل السعودية التي جندتهم بشكل مباشر عبر شخصيات سلفية موالية لها وتركتهم بلا اي حقوق.