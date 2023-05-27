شكرا لبحثكم عن خبر الأحمر يزور الزعيم القبلي الخائن الذي غدر بالقشيبي وسلّم محافظة عمران للحوثيين (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام شيخ مشايخ ، الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر، برفقة عدد من مشايخ ، أمس، بزيارة للشيخ مبخوت ، للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلة علاجية في الخارج.

وكان المشرقي عاد الأربعاء الماضي، من العاصمة الأردنية عمان، من رحلة علاجية، واستقبله حشد من قبائل محافظ في مطار صنعاء الدولي.

يذكر أن الزعيم القبلي الشيخ مبخوت المشرقي، كان على رأس القيادات القبلية التي غدرت بالعميد حميد القشيبي، قائد اللواء 310 مدرع، وسلمت محافظة عمران لمليشيات الحوثي.