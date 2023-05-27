شكرا لبحثكم عن خبر الأحمر يزور الزعيم القبلي الخائن الذي غدر بالقشيبي وسلّم محافظة عمران للحوثيين (فيديو) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قام شيخ مشايخ ، الشيخ حمير بن عبدالله الأحمر، برفقة عدد من مشايخ ، أمس، بزيارة للشيخ مبخوت ، للاطمئنان على صحته بعد عودته من رحلة علاجية في الخارج.
وكان المشرقي عاد الأربعاء الماضي، من العاصمة الأردنية عمان، من رحلة علاجية، واستقبله حشد من قبائل محافظ في مطار صنعاء الدولي.
يذكر أن الزعيم القبلي الشيخ مبخوت المشرقي، كان على رأس القيادات القبلية التي غدرت بالعميد حميد القشيبي، قائد اللواء 310 مدرع، وسلمت محافظة عمران لمليشيات الحوثي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحمر يزور الزعيم القبلي الخائن الذي غدر بالقشيبي وسلّم محافظة عمران للحوثيين (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.