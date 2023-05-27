شكرا لبحثكم عن خبر المليشيا توجه أول رد على هجوم العليمي ضد شعار ”الوحدة أو الموت” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مليشيا الحوثي، الخميس، أول رد على هجوم الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية، على شعار"الوحدة أو الموت".

وقال القيادي البارز في المليشيا والمعين محافظا لمحافظة ذمار، محمد البخيتي، في تغريدة على حسابه بموقع " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني "، " ‏نحن نؤمن بالوحدة الطوعية وبالتالي لسنا بحاجة لرفع شعار الوحدة أو الموت ولا لرفع السلاح لفرض الوحدة بالقوة لان الوحدة محمية بإرادة الشعب من صعدة إلى المهرة"؛ حد تعبيره.

وهدد البخيتي بالحرب ردا على ما أسماها التحركات العسكرية الخارجية.

وكان العليمي قال في كلمته بمناسبة الذكرى 33 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية، إن الحوثيون يتربصون على الابواب استعدادا لاجتياح المحافظات الجنوبية، و المحررة تحت الشعار الزائف " الوحدة أو الموت".

وأضاف: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة، ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد الداخل والخارج ضد الحوثيين.

وأكد أنه لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والمليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة في قضية الوحدة اليمنية، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً باجراءاتها الاحادية المميتة.

وشدد على أن الوحدة نحتاجها في كل التفاصيل كما تجلت بحوارات ونقاشات الشركاء الجنوبيين مؤخرا، وفي عملنا الجماعي لمواجهة خطر الحوثيين.