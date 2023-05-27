اليمن.. مقتل وإصابة 5 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم زرعته مليشيات الحوثي بالجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 5 مدنيين من أسرة واحدة، السبت، بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً غرب محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " طفلين قتلا وأصيب ووالدهما ووالدتهما وشقيقهما الثالث بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي في منطقة الهيجة غرب مديرية المصلوب".



وأضاف المصدر أن اللغم انفجر بالضحايا أثناء مرورهم في طريق فرعي، على متن سيارة هيلوكس خلال ذهابهم لجمع الحطب.



والخميس الماضي، أكدت الخارجية الأمريكية في بيان، أن "الألغام الحوثية أكبر مصدر لتهديد الحياة المدنية في اليمن".



تؤكد تقارير حقوقية وحكومية، أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران زرعت أكثر من مليوني لغم بأشكال مختلفة تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين في البلاد.

