شكرا لبحثكم عن خبر منتدى طلّاب سقطرى الجامعي بحضرموت يُقدم درع شكر وعرفان لمعالي الوزير سالم السقطري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضرموت - إعلام الوزارة

قدّمت الهيئة الإدارية لمنتدى طلاب سقطرى الجامعي بحضرموت درع شكر وعرفان للوزير/ سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية نظير دعمه اللامحدود لطلاب المنتدى الدارسين في حضرموت وذلك في زيارة أعضاء المنتدى لمقر إقامة الوزير السقطري في محافظة حضرموت.

هذا ويعتبر الوزير السقطري من أكثر الشخصيات التي ساهمت في الرفع من معاناة طلاب سقطرى الدارسين في حضرموت؛ وذلك بإعتماد سكن طلابي خاص بطلاب سقطرى في محافظة حضرموت.

وفي اللقاء ذاته استمع الوزير السقطري من إدارة المنتدى لأهم الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها طلاب سقطرى الدارسين في حضرموت والحلول الممكنه لمعالجتها خلال الفترة القادمة.

من جانبه رحّب الوزير السقطري بالهيئة الإدارية للمنتدى وأعرب عن شكره لهم، ناقلاً تحيّاته لكافّة طلاب المنتدى، وأكدّ داعمًا الوقوف إلى جانب الطالب السقطري وتوفير أهم الاحتياجات الأساسية التي أثقلت كاهله وأثرت سلبًا على العملية التعليمية.

حضر اللقاء الأخ/ عمران الفعرهي، رئيس المنتدى الأخ/ عبدالله الجدمهي، الأمين العام للمنتدى الأخ/ خالد باحقيبة، مسؤول العلاقات العامة،الأخ/ علي الدرمهي، المسؤول المالي، الأخ الأستاذ/ أحمد سعيد الحضرمي.