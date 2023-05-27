اللجنة الوطنية تعقد لقاءا مع فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن المعني باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - عُقد في مكتب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، لقاء ضم رئيس وأعضاء اللجنة، وممثلة فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن والمعني باليمن.



واستعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي احمد المفلحي، سير أعمال اللجنة في رصد وتوثيق الانتهاكات والاستماع للضحايا في مختلف المحافظات، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وثمن المفحلي، التعاون الإيجابي بين اللجنة والفريق التابع لمجلس الأمن بما يكفل الوصول إلى الحقيقة وتعزيز حقوق الانسان، متطلعاً إلى استمرار التعاون في مجال تبادل المعلومات وتقييم وضع حقوق الإنسان في اليمن.



من جهتها ثمنت مختصة القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان بفريق العقوبات اليسا كيوجيت، دور وجهود اللجنة في التحقيق والوصول إلى الضحايا.



وأشارت إلى متابعة فريق لجنة العقوبات لأعمال اللجنة الوطنية، وكذا المستجدات الأخيرة في واقع حقوق الإنسان، والمعلومات المتعلقة بعدد من وقائع الانتهاكات في مختلف المحافظات، وكذلك المفرج عنهم الذين استمعت لهم اللجنة بمكتبها بمحافظة مأرب، وزيارة اللجنة إلى السجون ومراكز الاعتقال في عدد من المحافظات.



من جهتهم، قام أعضاء اللجنة بالرد على الاستفسارات المقدمة من فريق العقوبات، مؤكدين على مواصلة التعاون بين اللجنة وفريق لجنة العقوبات فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة وربطهم بالضحايا.



ويأتي اللقاء في إطار أنشطة اللجنة المتعلقة بالعمل مع الآليات الدولية المعنية بملف حقوق الانسان باليمن، وفق الوكالة.

