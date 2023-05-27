الحكومة اليمنية: عملية إجلاء المواطنين العالقين في السودان ستنتهي الإثنين المقبل

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أن عملية إجلاء المواطنين العالقين في السودان ستنتهي الإثنين المقبل بعد نقل أكثر من 700 مواطن خلال الأسبوع الماضي..



جاء ذلك في اتصال لرئيس الوزراء معين عبدالملك مع سفير اليمن لدى السودان عمر مداوي، لمتابعة التحضيرات الجارية لاستكمال إجلاء العالقين في مدينة بورتسودان السودانية، بعد اعتماد تسيير رحلات جوية استثنائية لنقلهم.



وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فقد أطلع عبدالملك من مداوي، على جدول تسيير الرحلات لنقل بقية الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في بورتسودان على متن سبع رحلات للخطوط الجوية اليمنية والتي بدأت منذ أمس الجمعة.



وأوضح مداوي، أن عملية الإجلاء ستنتهي بشكل كامل الاثنين القادم، حيث سيتم تسيير أربع رحلات جوية إلى مطار صنعاء وثلاث الى مطار عدن، بعد ان تم تنفيذ 4 رحلات أخرى الأسبوع الماضي نقلت 790 مواطن الى صنعاء وعدن.



كما استمع عبدالملك من السفير إلى أوضاع اليمنيين في مدينة بورتسودان والجهود التي قامت بها اللجان بدعم حكومي لتوفير الغذاء والسكن لهم استعدادا لإجلائهم الى أرض الوطن، منوها بجهود السفارة واللجان العاملة من السفارة والجالية واتحاد الطلاب.



وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر والتقدير لجهود السعودية في إجلاء مئات الرعايا اليمنيين من السودان، وتقديم العون اللازم لهم بموجب التوجيهات الملكية السامية، مؤكدا أن الحكومة تتابع باهتمام أوضاع جميع اليمنيين وحريصة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان امنهم وسلامتهم.



وكانت وزارة الخارجية أعلنت الخميس، إنها "بدأت الجمعة تسيير رحلات للخطوط الجوية اليمنية لإجلاء المواطنين العالقين في بورتسودان (شرق السودان)، والبالغ عددهم 1250".



ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، تدور اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى وفق بيانات وزارة الصحة السودانية.

