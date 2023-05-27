"أطلقت عليه النار من مسافة صفر".. مليشيات الحوثي تقتل طفلا في "الصلو" جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل يمني، اليوم السبت، برصاص ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جنوبي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "الطفل حمد أمين عبده محمد قوحة (10 أعوام) قتل، ظهر اليوم، برصاص ميليشيات الحوثي في عزلة المشجب بمديرية الصلو".



وأوضح، أن أحد عناصر الميليشيات قام بإطلاق الرصاص على الطفل حمد من مسافة صفر، ما أدى إلى انفجار مؤخرة رأسه وفارق الحياة مباشرة.



وأضاف المصدر، أن عناصر الميليشيا الحوثية فرت عقب ارتكاب الجريمة البشعة بدقائق من موقعها في جبل الدوملة وجبل حيران وسط العزلة خوفاً من ردة فعل الأهالي.



ولفت إلى أن الطفل يتيم الأب، وتعوله والدته مع اختين آخرين، مشيراً إلى أن عناصر ميليشيات الحوثي اقتادته إلى موقعها بينما كان ذاهباً لرعي الأغنام بالقرب من منزله في قرية الأخني.

