صنعاء.. قيادي حوثي يعتدي على أحد موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا ويشهر عليه السلاح

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدى القيادي الحوثي المعين من قبل مليشيا الحوثي نائبا لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم السبت، على أحد موظفي الجامعة، باللطم وإشهار السلاح الأبيض في وجه؛ وذلك في ظل الانتهاكات التي تقوم بها بحق الجامعة وموظفيها.



وقالت مصادر أكاديمية في الجامعة، إن القيادي الحوثي عبدالعزيز الحاج المُعين من قبل الحارس القضائي الحوثي نائبًا لرئيس الجامعة، اعتدى، على الموظف "توفيق ردمان" باللطم، واشهار السلاح الابيض (الجنبية) عليه محاولا طعنه.

وأوضحت المصادر، أن الموظف المعتدى عليه يعمل مديرًا لمكتب "عادل المتوكل" المُعين من قبل الحراسة القضائية الحوثية رئيسًا لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ 2020.

وبينت المصادر أن هذا الإعتداء الحوثي على موظفي الجامعة، من قبل الحاج، هو العاشر منذ تعيينه. مؤكدة أنه تمادى إلى الأمر الذي جعله يشهر السلاح الأبيض في وجه الموظف، في ظل صمت كامل للموظفين على ماحصل لزميلهم، وصمت النقابات العمالية في الجامعة.

وفي منتصف فبراير من عام2021م أصدرت وزارة التعليم العالي اليمنية قرارا بعدم الاعتراف بالشهادات التعليمية الصادرة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء وفروعها في (الحوبان-تعز، والحديدة، وإب).

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أحكمت سيطرتها على الجامعة في صنعاء مطلع عام2020 عبر ما يسمى الحارس القضائي (الأداة الحوثية للنهب)، ونصّبت القيادي الحوثي عادل المتوكل رئيساً لها.