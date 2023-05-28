شكرا لبحثكم عن خبر ملاك سوق القات الرسمي في الشيخ عثمان يشكون نقل السوق إلى خارج المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حضر إلى مقر(صحيفة عدن الغد) عددًا من ملاك سوق القات الرسمي في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن شاكين قيام السلطة المحلية بنقل السوق إلى خارج المدينة.

وقال الملاك في معرض شكواهم للصحيفة إن السلطة المحلية بالشيخ عثمان قامت في الآونة الأخيرة بأخراجهم من سوق القات الرسمي التابع لهم عقب حملة أمنية خُصصت ضد بائعي القات في الشوارع.

وأشار الملاك إلى أن الحملة الأمنية التي نفذتها السلطة المحلية ضد بائعي القات في الشوارع طالت سوق القات الرسمي في الشيخ التابع لهم رغُم وجود تراخيص رسمية لديهم من قبل الجهات المختصة في المديرية.

وأوضح الملاك أنهم ملتزمون بكافة الإجراءات القانونية المفروضة عليهم من قبل السلطة المحلية إلا أنهم تفاجأوا بإغلاق سوق القات الرسمي في الشيخ عثمان الذي يعملون فيه منذُ خمسين عام تقريبًا دون أي اعتراض من قبل أي جهة.

وبين الملاك أن عملية نقل سوق القات إلى خارج المدينة أثر عليهم بشكل سلبي ، حيث أنه يُعد مصدر رزقهم الوحيد بعد أن تقطعت بهم السُبل.. مؤكدين أن السوق معتمد من قبل الدولة منذُ زمن طويل ولم يعترض على ذلك أي شخص.

وناشد الملاك محافظ عدن أحمد حامد لملس ، ورئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزُبيدي ، ومدير الأمن مطهر الشعيبي بالتدخل العاجل لإعادة افتتاح سوق القات الرسمي في الشيخ عثمان وإنصافهم حسب النظام والقانون.