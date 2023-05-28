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مقتل طفل في الرابعة من عمره بعيار ناري أطلق من معسكر للحوثيين جنوبي الحديدة

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المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر حقوقية في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، بمقتل طفل في الرابعة من عمره، بعيار ناري أطلق من أحد المعسكرات الحوثية.
 
وقال مجاهد القب رئيس مؤسسة رصد للحقوق، "إن طفلاً في الرابعة من عمره،  يُدعى (إياد) قتل بعيار ناري "راجع" في منطقة محل الشيخ شمال مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة".
 
وأضاف أن "هذا العيار أطلق من معسكرٍ تدريبي لمليشيا الحوثي، في شمال القرية ليصيب الطفل إياد في صدره ويرديه قتيلاً على الفور".
 
وتنشر مليشيا الحوثي المعسكرات والمراكز التدريبية في المناطق السكنية بمناطق سيطرتها، دون الأخذ في الاعتبار بحياة وسلامة المدنيين.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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