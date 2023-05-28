البيضاء.. مقتل قيادي حوثي وإصابة اثنين أخرين في اشتباكات مع قبليين في رداع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل قيادي في ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وأصيب اثنين من مرافقيه، مساء السبت، في اشتباكات مع مسلحين قبليين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " القيادي في ميليشيات الحوثي المدعو الحسن بن علي الريامي، قام بالاعتداء على مواطن من آل المجنحي في منطقة هدة وسط رداع".



وأوضح، أن القيادي الحوثي والمكنى أبو حمزة الريامي، اصطحب معه عنصر مسلح من جماعته بهدف نهب جنبية المجنحي أمام مستشفى الهلال.



وأضاف المصدر، أن المجنحي استدعى مسلحين من أقاربه للدفاع عن نفسه واشتبكوا معهم ما أدى إلى مقتل أبو حمزة وإصابة مرافقه كما أصيب المجنحي بجروح متوسطة نتيجة تبادل إطلاق النار.



وتمارس ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا أعمال نهب على ممتلكات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في العام 2014م.

