د. نوال محسن مكيش رئيسا لمنسقية المجلس الانتقالي بكلية الإعلام.

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يزيد بن سلمان - شبوة - برعاية الرئيس الزبيدي اشهار منسقية كلية الإعلام جامعة عدن

من مريم بارحمة

نظمت منسقية الانتقالي بجامعة عدن حفل إشهار لمنسقية الانتقالي بكلية الاعلام جامعة عدن، برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باشراف الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح الاحد 28 مايو 2023م، في رحاب كلية الإعلام.

وفي حفل الإشهار نقل رئيس الهيئة التنفيذية لمنسقية جامعة عدن أ.مشارك الدكتور يحيى شايف الجوبعي الشعيبي خلال كلمته تحايا الرئيس عيدروس الزبيدي وتهانيه بهذا الحدث التاريخي.

واكد فيها: بأن إشهار المنسقية يعد حدث تاريخي فانضمام كلية الإعلام للمشروع الجنوبي يعني تأسيس جيش إعلامي جنوبي قادر على نقل قضايا الجنوب ومواجهة كل التحديات، وأن هذا الإنجاز تتويج لنضال شعب الجنوب منذ 1994م.

وقال د . الشعيبي :" ان كلية الإعلام تعد الكلية ال 19 التي يتم فيها إشهار منسقية جامعة عدن" موضحا : انه تم معالجة عدد من قضايا الأساتذة والموظفين والطلبة، وان المنسقيات لا تحل مكان عمادة الكليات وانما هي عامل مساعد للارتقاء بالعمل الأكاديمي وتطويره".

بدوره نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمنسقية جامعة عدن أ.د عبدالعزيز باحيدره أكد في كلمته: على أهمية غرس حب الوطن في نفوس الطلبة، وموضحا ان ترسيخ حب الوطن والهوية الجنوبية في نفوس الطلبة هو طريق لاستعادة الدولة الجنوبية، ومواجهة الإعلام المعادي للجنوب.

بدوره عميد كلية الإعلام أ.مشارك محمد علي ناصر، رحب بالحاضرين جميعا، وثمن فتح افاق جديدة مع المجلس الانتقالي الجنوبي للإرتقاء بالعمل الأكاديمي وتأهيل الأساتذة والطلبة.

وأكد نائب عميد كلية الإعلام أ.د محمد عبده هادي في كلمته: ان هذا الاشهار لمنسقية كلية الإعلام ياتي للحاق بكليات جامعة عدن نحو رسم مستقبل افضل، وللارتقاء بالعمل الإعلامي والأكاديمي ويأتي ضمن مشروع أستعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة.

بدورها رئيسة قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام د. نوال محسن مكيش: ثمنت كل جهود مجلس الانتقالي الجنوبي من أجل تطوير المهارات الأكاديمية الإعلامية وصقل قدرات الطلبة والارتقاء بالإعلام الجنوبي، ليواكب التطورات العلمية والأحداث والمتغيرات الاقليمية والدولية.

حضر حفل الإشهار نائب عميد كلية الإعلام لشؤون الطلاب د. عبدالله عوض الحو، وعدد من الأساتذة بكلية الإعلام والآداب والطلبة.

واعلن خلال حفل الاشهار تشكيل قيادة سياسية لمنسقية كلية الإعلام عن طريق الانتخاب مكونة من الااسماء التالية:

1- د. نوال محسن مكيش رئيسا لمنسقية كلية الإعلام.

2- أ. فاطمة احمد عبدالرحمن العبادي نائبا لرئيس المنسقية.

3- أ. مريم عبدالهادي بارحمة رئيسا لدائرة المرأة.

4- د. منى علي احمد خدشي رئيسا لدائرة الثقافية.

5- أ. عبدالحكيم المفلحي رئيسا للدائرة السياسية.

6- ا. أحمد حجر عضوا.

7- أ. حسين الحريري عضوا.

وعبر الأساتذة والطلبة في كلية الإعلام عن شكرهم وتقديرهم للرئيس اللقائد عيدروس الزييدي الذي يولي الإعلام اهتماما بالغا.

وثمنوا هذه الخطوة الجبارة التي اعتبرونها لبنة أخرى في مدامك الدولة الجنوبية الفيدرالية المنشودة، ونقلة نوعية للإعلام الجنوبي والتي سيتم من خلالها تطوير الإعلام وترسيخ الهوية الوطنية الجنوبية لدى كوادر الجيش الاعلامي الجنوبي وتوعيتهم بالقضايا السياسية ومعالجة القضايا المجتمعية ومواكبة الإعلام الإقليمي والدولي.