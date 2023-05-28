"باي باي كمال".. أردوغان يخاطب أنصاره في إسطنبول بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

المنامة - ياسر ابراهيم - خاطب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أنصاره في إسطنبول بعد فوزه في الجولة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية تقدم فيها على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.



وقال أردوغان لآلاف من أنصاره الذين احتشدوا في منطقة إسكودار بمدينة إسطنبول، "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".



وأضاف "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات قادمة".



واعتبر أردوغان أن الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات. ودعا للاستمرار في العمل من أجل ضمان الفوز بالانتخابات المحلية القادمة.



ووجه أردوغان عبارة لمنافسه كليجدار أوغلو بعد خسارته في جولة الحسم "باي باي كمال"، مرددا إياها مع الحشود عدة مرات.



وقال الرئيس التركي: أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيودع كمال كليجدار أوغلو وسيحمله مسؤولية الأداء السيء في الانتخابات.



وأعلن أردوغان أنه سيتوجه إلى أنقرة لإلقاء كلمته القادمة من شرفة القصر الرئاسي، وقال إنها ستكون موجهة للعالم بأسره.



وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

