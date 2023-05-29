[ اليمن.. اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش والحوثيين شمالي تعز ]

خاضت قوات الجيش الوطني، اشتباكات متقطعة مع مليشيا الحوثي الإرهابية شمالي شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان له بوقت متأخر من مساء أمس، إن قوات الجيش والمقاومة خاضت اشتباكات متقطعة مع مليشيا الحوثي في جبهة كلابة شمال شرق المدينة.



بالتزامن من ذلك، أعطبت قوات الجيش آلية حفر عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة غراب، غرب تعز أثناء قيام المليشيا باستحداث مواقع جديدة، حسب إعلام الجيش.



وكانت قوات الجيش والمقاومة أحبطت في وقت سابق (الأحد) محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة العريش شرق مدينة تعز، دارت على إثرها اشتباكات أسفرت عن مقتل وجرح أربعة حوثيين.

