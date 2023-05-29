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عدن - ياسمين التهامي - بالجُرم المشهود.. فيديو يوثق لحظة القبض على موظفَي محكمة سعودية أثناء تسلمهما الرشوة ! (شاهد)
وثق مقطع فيديو لحظة القبض على موظفين اثنين يعملان بمحكمة جدة بالجرم المشهود لاستغلالهما نفوذهما الوظيفي وتسلمهما "رشوة" من مواطن.
وأوضح المقطع، ضبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لأحد الموظفين، ويعمل في محكمة جدة بالمرتبة السادسة، وهو يتسلم مبلغاً وقدره 250,000 ألف ريال من أصل مبلغ 500,000 ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (7,317,000) ألف ريال.
كما أبان المقطع، لحظة ضبط هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للموظف الثاني أثناء تسلمه نصيبه من مبلغ الرشوة وقدره 125,000 ألف ريال مقابل دوره بالقضية .
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر قضية جنائية#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/kp13LSrUET— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 18, 2023
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