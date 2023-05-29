شكرا لبحثكم عن خبر يمن موبايل تفاجئ مشتركيها بطريقة جديدة للتسديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة يمن موبايل للهاتف النقال عبدالرحمن الزيادي عن ميزة جديدة للشركة وقال الزيادي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: خدمة جديدة مميزة من يمن موبايل انتظرها الكثير من المشتركين تمنحك ميزة السداد والاشتراك بأي باقة عن طريق رقم حسابك بدلاً عن رقمك بخصوصية كاملة دون الحاجة لإظهار رقم تلفونك سواء عبر التطبيقات او نقاط البيع ومكاتب البريد المنتشرة . لمعرفة رقم حسابك ما عليك سوى ارسال كلمة (رقمي)لـ1003 وستصلك رسالة برقم الحساب الذي يمكنك من استخدامه بدلاً عن الرقم اثناء التسديد .. * الخدمة متاحة لجميع المشتركين في #يمن_موبايل * للمزيد من المعلومات ارسل (ح) لـ 123 مجاناً.

كانت هذه تفاصيل خبر يمن موبايل تفاجئ مشتركيها بطريقة جديدة للتسديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.