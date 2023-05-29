وزير المياه: حصة الفرد اليمني من الماء هي الأقل نسبة على مستوى العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، الأحد، إن حصة الفرد اليمني من المياه هي الأقل نسبة على مستوى العالم، داعيا الشركاء الدوليين إلى حماية الموارد المائية وإدارتها بطرق ابتكارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن، مع الفريق الدولي لمنظمة اليونيسف، وفقا لوكالة سبأ.

كرس اللقاء لمناقشة الجهود المشتركة بين الوزارة والمنظمة، والمتعلقة بحزمة مشاريع المياه والصرف الصحي والإصحاح البيئي، وخطة التدخلات المطلوبة للمنظمة للعام الجاري.

واستعرض الوزير، سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة المنظمة في تنفيذ المشاريع والاشكاليات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي، وتحديات شحة المياه وما تتعرض له الاحواض المائية من الاستنزاف وتناقص المياة الجوفية.

واشار إلى اهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة بمجال ضخ وانتاج المياه الشرب للموسسات المحلية للتقليل من استخدام الذيزل والذي يكلف مبالغ كبيرة ويلوث البيئة.

ونوه إلى أن الوزارة حققت بمساعدة الشركاء نجاحات ملموسة من حيث تغطية العديد من حقول المياة بالطاقة الشمسية الى جانب المشاريع قيد التنفيذ.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكلاء الوزارة ومدراء عموم المياه والصرف الصحي والطوارئ والمعنيين بوحدات المياه والصرف الصحي للمدن والحضرية، المشاريع والبرامج المنجزة ذات الصلة بانشطة المنظمة والصعوبات والعراقيل التي يفرضها اوضاع البلاد الراهن.

وجرى الاتفاق على عقد ورشة عمل متخصصة خلال اليومين القادميين بين وحدات الوزارة والمؤسسات المعنية بالمياه والصرف الصحي؛ لمناقشة واستعراض المشاريع التي تم تنفيذها والاشكاليات والحلول المقترحة للوصول لخطة عمل مستقبلية مرنة تعزز في مستوى الشراكة والتخفيف من معاناة المواطنين في الوصول الى مياه نظيفة صالحة للشرب بالاضافة إلى تعزيز مستويات التنسيق والتعاون المثمر مع منظمة اليونيسف.

فيما قدم فريق اليونيسف، شرحاً عن طبيعة الزيارة للبلاد والمشاريع المنفذة من قبل المنظمة في مجالات المياة والصرف الصحي والاصحاح البيئي بالاضافة إلى خطة المشاريع المستقبلية للمنظمة للمرحلة القادمة.