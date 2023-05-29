شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوازات السعودية تُسعد وافدي هذه الجنسية العربية بعد قرار تمديد الإقامة لهم بالمجان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الإدارة العامة للجوازات السعودية اعلنت بدءها في إجراءات تمديد مدة الإقامة في السعودية لتأشيرات المعتمرين من الجنسية السودانية الذين صعبت عودتهم إلى بلادهم في ظل الأزمة الحالية، وذلك بتوجيهات من قيادة المملكة.

كما يمكن تعديل اسم المستضيف في سجل المعتمرين، وإعفائهم من الرسوم المالية للمرة الأولى، وذلك للذين تتعذر مغادرتهم في الوقت الراهن.

الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر أفراد” https://www.absher.sa .

ثم خدماتي – الجوازات – تواصل – اختيار القسم “تأشيرات الزيارة” .

اختيار الخدمة “طلب استضافة المعتمرين السودانيين”.

إرفاق صورة من جواز سفر الوافد وصورة من تأشيرة القدوم، مع اشتراط تقديم الطلب من حساب المستضيف وكتابة شرح موجز عن الطلب في خانة “وصف الطلب.