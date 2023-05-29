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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مصممة فستان "رجوة آل سيف" تبكي على الهواء.. وتروي القصة بأكملها !
روت المصممة السعودية هنيدة الصيرفي قصة جمعتها مع الملكة رانيا زوجة ملك الأردن قبل 20 عاما.
وقالت خلال لقاء لها مع قناة mbc:" قابلت الملكة رانيا قبل 20 عاما في جدة، وتحدثت معها عن حلم لدي لم يكن واضح، وقلت لها أبغى أعمل براند للأزياء، وأبغى تكوني موجودة أول فاشون شو، لافتة إلى أن الملكة رانيا ابتسمت ووعدتها بالحضور.
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وتابعت:" ما كنت عارفة أن بعد مرور هذا الزمن، أعمل فستان "كنتها" ( رجوة آل سيف خطيبة ولي عهد الأردن)، مضيفة :" الحلو وهي بتشوف إطلالة رجوة في حفل الحناء، كانت سعيدة، وقالت لي الفستان رائع، وما ذكرتها باللقاء القديم".
وأكملت:" الواحد ما بيعرف أيش المستقبل، لكن المستقبل بيحمل أجمل وأحلى الأشياء الحلوة للبنات"، وتابعت باكية:" دائما الواحد يقول اللي في الغيب أحلى، مهما كان الواحد بيعدي بظروف، إلا أن السعادة هي الأمل".
المصممة السعودية هنيدة الصيرفي تروي قصة جمعتها مع الملكة رانيا العبدالله قبل 20 عام
المزيد في هذا اللقاء@[email protected]#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/Ub8eYCD9jz- في أسبوع MBC (@MBCinaWeek)
المصممة السعودية هنيدة الصيرفي تروي قصة جمعتها مع الملكة رانيا العبدالله قبل 20 عام— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 27, 2023
المزيد في هذا اللقاء@HonaydaOfficial@AlaaAlMajalii#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/Ub8eYCD9jz
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