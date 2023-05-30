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عدن - ياسمين التهامي - كريستيانو رونالدو يغادر السعودية ويدفع تعويضات مهولة لنادى النصر.. ما هو الشرط الجزائي؟!

كشفت تقارير صحفية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يريد مغادرة فريق النصر خلال الصيف المقبل، ولا يستطيع تحمل الأمر بعد الآن في السعودية.

ووقع النجم البرتغالي رونالدو في يناير الماضي، موسمين ونصف الموسم مع النصر السعودي، بعقد 200 مليون يورو سنويا، وذلك بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مع الوقت أدرك البرتغالي حقيقة النادي السعودي، وخاصة الوضع الحالي في البلد، حيث البنية التحتية بعيدة جدًا عن المجتمع الحديث الذي يتطلع له رونالدو.

رونالدو يريد العودة إلى أوروبا

وأضافت الموندو، كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن الفريق في الصيف، والعودة إلى أوروبا من أجل أن تكون حياته مستقرة بشكل أكبر، ويجد ما يبحث عنه ولم يجده داخل المملكة.

ولعب الدون 17 مباراة مع النصر بمختلف المسابقات، بينها 14 في الدوري و 2 في كأس الملك، ومباراة كأس سوبر، بمعدل 1400 دقيقة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين.

وأوضحت الموندو، أنه إذا قرر كريستيانو رونالدو الرحيل، عليه أن يعوّض النصر عن السنتين المتبقيتين في عقده كما هو منصوص عليه في لوائح الاتحاد الدولي بالمادة 17 من نظام انتقال اللاعبين، والمتعلقة بفسخ التعاقد بدون سبب عادل، حيث توضح أنه في جميع الأحوال، يتعهد الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض.

وزعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، يستهدف الرحيل عن الفريق، بعدما قضى 5 أشهر فقط في صفوف "العالمي".

البنية التحتية أقل جودة

وأشارت الصحيفة، إلى أن "رونالدو أدرك أن منشآت التدريب والبنية التحتية الرياضية في السعودية أقل جودة من نظيرتها في أوروبا، لذا يرغب في العودة إلى أحد الأندية الأوروبية في الوقت الحالي".

وشددت الصحيفة على أن العقبة الكبرى التي تقف عائقا أمام النجم البرتغالي هي قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ إن رحيله يعني دفع تعويضات لنادي النصر مع بقاء سنتين بعقده بحسب القوانين، إذا أراد الرحيل دون وجود سبب عادل.

وكذلك سيتم فرض عقوبة رياضية تتمثل في الإيقاف لفترة معينة، إذا قرر النجم البرتغالي فسخ عقده مع النصر، وفق المادة (17)، ربما تصل إلى 4 أشهر دون خوض أي مباراة رسمية، لكن هذا لم يحدث في مانشستر يونايتد، حيث كان الاتفاق بالتبادل بين صاحب الـ37 عامًا والنادي الإنجليزي على فسخ العقد.

مباراة مصيرية

ويواجه فريق النصر، مباراة مصيرية في صراع التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عندما يستضيف الشباب في قمة نارية، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى السعودي.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 60 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد قبل 3 جولات فقط على نهاية الموسم، أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.