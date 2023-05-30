شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تطلق تحذيرا لمواطنيها في السعودية لتجنب الذهاب إلي هذه الاماكن ....خلال الساعات القادمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وبينت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة، تشمل الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا، وستتأثر مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف والحدود الشمالية. وأوضحت أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة في مجملها ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض، لتشمل الرياض العاصمة وعفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة والزلفي والغاط ورماح وثادق وشقراء والمزاحمية والدرعية وضرما وحريملاء والأفلاج ووادي الدواسر والسليل وليلى والخرج وحوطة بني تميم والحريق والبجادية والدلم، وستتأثر منطقة مكة المكرمة، لتشمل العاصمة المقدسة والجموم وبحرة والكامل وخليص، ومناطق القصيم وحائل ونجران والمدينة المنورة. .: وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي : تطلق تحذيرا لمواطنيها في السعودية لتجنب الذهاب إلي هذه الاماكن ....خلال الساعات القادمه.

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