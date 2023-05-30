التعليم العالي: الترتيبات جارية لعقد مؤتمر دولي لمناقشة الابتعاث في اليمن 

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، عن وجود ترتيبات لعقد مؤتمر دولي للابتعاث تخطط له الوزارة ممثلة بقطاع البعثات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس وزارة التعليم العالي في العام الحالي 2023، الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

واستعرض الوزير الوصابي، جهود الوزارة خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز العمل المؤسسي والإداري الذي اعتمدته الوزارة في سبيل تأسيس كيانها من الصفر في العاصمة المؤقتة عدن، وجهودها في السير على طريق تنظيم الكثير من القطاعات.

وأشار الوزير الوصابي، إلى جملة من الإنجازات والمهام الجديدة التي حققتها الوزارة كاستحداث البوابة الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني، وتصحيح مسار العديد من الاختلالات.

كما تطرق الاجتماع، إلى العديد من التوصيات والقضايا العلمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الاهتمام بقضية الاعتماد الأكاديمي، وسرعة الرفع للجهات المعنية بالدولة لإصدار قرار بتشكيل مجلس الاعتماد الأكاديمي.

وكان الاجتماع قد ناقش عدداً من القضايا ذات الصلة بأعمال القطاعات والإدارات العامة في الوزارة.