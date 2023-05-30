شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اقوئ ضربة قاضية امريكا توجه للسعودية جعلت الحزن يعم كل ارجاءالمملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفيت المبتعثة من جامعة جازان، السعودية أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، في ولاية كانساس التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن غرقت في مصب نهري هناك يوم الإثنين الماضيوبحسب "أخبار 24" فإن "محمد خلبان" شقيق المبتعثة المتوفاة قد أوضح أنه سيتم اليوم نقل جثمان شقيقته من ولاية كانساس إلى ولاية لوس أنجلوس، قبل أن يتم نقله إلى المملكة في أقرب رحلة.

كما نفى شقيق المتوفاة الأخبار التي تقول أن شقيقته متزوجة، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح، فيما دعى الجميع أن يتوجهون إلى المولى عز وجل بالدعاء لها بالمغفرة، وأن يتقبلها من الشهداء.

وبدوره، قام رئيس جامعة جازان، مرعي القحطاني، بالإضافة إلى جميع منسوبي الجامعة، بتوجيه خالص العزاء والمواساة إلى أسرة المبتعثة الراحلة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان بعد رحيلها المفاجئ.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام أمريكية قد كشفت أن المبتعثة الراحلة قد لقيت مصرعها بعد سقوطها من جرف صخري وانجرافها في مصب نهري بحديقة جلاسير الوطنية، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 28 عامًا.

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