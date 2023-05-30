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عدن - ياسمين التهامي - رسميا: وزارة التجارة السعودية تعلن إلغاء أصعب شرط لاستخراج سجل تجاري بالمملكة..هل يشمل الوافدين؟

وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بينت شروط وخطوات الحصول على سجل تجاري من الوزارة بدون محل وذلك لاجل خلص فرص والقضاء على البطالة أكثر المواطنين. وهناك العديد يسألون عن طريقة الحصول على السجل وهل بالإمكان فتح سجل تجاري للنساء أو سجل باسم الزوجة والتي سنعرفكم عليها في المقال الاالي بالإضافة لشروط وطريقة الحصول على السجل التجاري بدون محل والرسوم اللازمة لذلك.

يجب ألا يقل عمر الزوجة عن 18 عامًا.يجب ألا تكون الزوجة موظفة في أحد القطاعات الحكومية.

يلزم سداد رسوم الغرفة التجارية.

يشترط سداد الرسوم المطلوبة لفتح سجل تجاري.

اقراء ايضاً :

يجب ألا يقل رأس مال المشروع التجاري عن 5 آلاف ريال.

يجب إنشاء حساب للزوجة عبر منصة أبشر.

خطوات استخراج سجل تجاري بدون محل إلكترونيا

أتاحت وزارة التجارة والاستثمار للمواطنين خدمة استخراج سجل تجاري بدون محل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار

الدخول إلى حساب المستخدم في أبشر، أو الدخول عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم رمز التحقق.

الضغط على سجلاتي التجارية. الضغط على أيقونة “إصدار سجل تجاري” تحديد نوع الاسم التجاري سواء كان اسم محجوزاً، أو اسم قائماً، أو اسم شخصياً.

كتابة بيانات الاسم التجاري المطلوبة. اختيار النشاط التجاري.

إدخال بيانات التجارة الإلكترونية، وفي حالة عدم وجود خدمات إلكترونية للنشاط يتم الضغط على التالي.

إدخال بيانات السنة المالية ومعلومات السجل التجاري.

كتابة بيانات التواصل، ثم الضغط على التالي.

التأكيد على البيانات المدخلة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالسجل التجاري.

كتابة بيانات التواصل، ثم الضغط على التالي.

التأكيد على البيانات المدخلة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالسجل التجاري

الضغط على زر إرسال الطلب.

ثم انتظار تلقي فاتورة سداد كرسالة نصية على رقم الهاتف المسجل في بيانات الحساب.

سداد الفاتورة عن طريق أي من قنوات السداد.

رسوم خدمة إصدار السجل التجاري بدون محل حددت وزارة التجارة والاستثمار

رسوم خدمة استخراج سجل تجاري بدون محل كالتالي :-

يتم تسديد 200 ريال سعودي عن كل عام للمحل الرئيسي، على أن يتم إضافة رسوم الغرفة التجارية إلى ذلك المبلغ حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام.

يتم تسديد 100 ريال سعودي عن كل عام للمحل الفرعي مع إضافة رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام