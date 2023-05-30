شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تجاوزت الخطوط الحمراء.. عارضة الأزياء السعودية مودل روز تستعرض جسمها العريان في أجرا إطلالة _شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمت عارضة الأزياء السعودية “مودل روز” متابعيها بإطلالة جريئة وفاضحة في مهرجان “كان” السينمائي الدولي، الـ76 في فرنسا، حيث ظهرت بفستان كشف كثيراً من جسدها وكانت تغطيه طبقة من التول المكشكش، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر ذيل حصان ومجوهرات ماسية على شكل عقد وحلق.

وشاركت مودل روز، إطلالتها مع جمهورها على السوشيال ميديا، لكنها تعرضت لهجوم حاد من المتابعين الذين رأوا أنها تسيء للسعودية بتصرفاتها.

وشهد مهرجان كان بنسخته الـ76 هذا العام حضوراً أمريكيا قوياً مع منافسة عدد كبير من الأفلام في المسابقة الرسمية، كما يشهد للمرة الأولى وجود أفلام لسبع مخرجات. وحضرت فنانات وعارضات ومشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي فعاليات المهرجان.

وشاركت “مودل روز” متابعيها على قناتها في “يوتيوب” مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي فستاناً بنفسجي اللون يشبه الغيم بتلافيفه من الخلف، وبدت وهي تنزل عبر درج لولبي.

وأظهر مشهد تالٍ من الفيديو الموديل الشقراء وهي تنزل وبدا فستانها الشفاف من الأمام مبرزاً أجزاء كثيرة من جسدها.

وبمجرد نشر مودل روز لفيديو إطلالاتها انهالت عليها التعليقات، وانقسمت الآراء بين الإعجاب بإطالتها ووصف فستانها بالمدهش، وبين الهجوم والانتقادات بسبب جرأتها المعتادة.

من عارضة الأزياء مودل روز؟

وتعتبر مودل روز من أشهر عارضات الأزياء على مستوى دول الخليج والعالم العربي، وحققت نجاحًا كبيرًا في مجال عروض الأزياء، ولها العديد من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

اسمها الحقيقي روان عبد الله أبو زيد، ولدت في الرابع عشر من شهر أغسطس عام 1989 في المنطقة الشرقية في السعودية، وتقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت نشاطها في عرض الأزياء عام 2013 واكتسبت شهرة واسعة.

وتصدرت “مودل روز” المواقع الفنية العربية والمجلات لأنها أول عارضة أزياء من السعودية تقوم بعرض الأزياء والملابس على مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت شهرة واسعة بهذه الطريقة.

